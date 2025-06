UFFICIALE – Arrivano le carte SSC Napoli di BPER Banca: tutti i dettagli

Collaborazione tra la SSC Napoli e BPER Banca: arriva la carta azzurra per tutti i tifosi del club partenopeo. Tutti i dettagli sull’iniziativa.

Nelle scorse ore era arrivata già qualche anticipazione sui canali social del Napoli, ma in questi minuti è arrivato anche il comunicato ufficiale del club partenopeo. Ecco la partnership tra la società azzurra e BPER Banca, che vede la nascita della carta Bancomat targata SSC Napoli.

Un’iniziativa, l’ennesima, che avvicina la squadra ai propri tifosi, con vantaggi e promozioni particolari per tutti coloro che intenderanno sottoscrivere questa nuova carta. Dal sito ufficiale del club arrivano i dettagli in merito a un’iniziativa che è stata accolta anche positivamente tra i tifosi.

News SSC Napoli, i dettagli della partnership con BPER Banca

Arriva la carta SSC Napoli, in collaborazione con BPER Banca. A renderlo noto è lo stesso club in una nota ufficiale, nella quale vengono svelati i dettagli dell’iniziativa in questione.

Di seguito, quanto riportato:

“SSC Napoli e BPER Banca lanciano le nuove carte prepagate con IBAN SSC Napoli e SSC Napoli Elite, pensate per chi vuole vivere la passione azzurra anche fuori dal campo. Disponibili a partire dal 4 giugno, le carte sono compatibili con i principali wallet digitali e richiedibili sia online che presso le filiali BPER. Con un design unico che richiama lo stile Proud To Be Napoli, le due versioni si distinguono anche nei materiali: PVC riciclato per la carta SSC Napoli, metallo per la SSC Napoli Elite. Due veri oggetti da collezione, da portare sempre con sé. La Carta SSC Napoli, nella versione base, è disponibile a canone zero se richiesta online!

Prevista, inoltre, una speciale promozione per chi attiverà il servizio entro il prossimo novembre:

“Fino al 30 novembre 2025, tutti i nuovi clienti BPER che richiedono online e attivano una carta SSC Napoli o SSC Napoli Elite potranno ricevere nei due mesi successivi all’emissione della carta un cashback del 30% sugli acquisti effettuati, sia sullo store online SSC Napoli che presso gli Store Ufficiali, fino a un massimo di 30€”.