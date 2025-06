Napoli ad un passo da Modric: il retroscena sull’affare

Luka Modric è stato vicinissimo al Napoli: il retroscena della trattativa raccontata da un protagonista azzurro

Per qualche settimana, forse giorni, il Napoli è stato ad un passo dall’acquisto di uno dei migliori calciatori europei degli ultimi 20 anni. E ora Luka Modric farà finalmente esordio in Serie A, ma non con la maglia azzurra: il Milan ha trovato praticamente l’accordo per il croato.

Il centrocampista, leader del Real Madrid per 13 anni e vincitore di numerosi trofei e vincitore del Pallone d’Oro nel 2018, presto sarà avversario del Napoli. Lo stesso club che ha creduto in lui fin dall’inizio, in un momento però in cui era difficile poter concludere la trattativa perché le priorità della società partenopea erano ben diverse.

Infatti, secondo i racconti di Pierpaolo Marino, quando nel 2006 il Napoli stava appena salendo in Serie B, arrivò una chiamata per seguire Nico Kranjcar. Giocava nello Hajduk Spalato, era uno dei più promettenti giocatori croati del momento, inserito persino nella lista di Don Balòn. La sua è stata una carriera di tutto rispetto, ma non come quella del suo collega e avversario Luka Modric che, in un Dinamo Zagabria-Spalato seguito dal vivo dall’ex ds del Napoli, rubò la scena.

Quella volta che Luka Modric è stato vicinissimo al Napoli

Il vecchio direttore sportivo azzurro rivelò anni fa che a seguito di quel match del 2006, chiese informazioni su Luka Modric e chiamò immediatamente De Laurentiis per proporre un’offerta alla Dinamo Zagabria. L’obiettivo del Napoli era quello di acquistare il cartellino del fenomeno di Zara, per poi lasciarlo in prestito ancora un altro anno alla Dinamo Zagabria.

Organizzò anche una cena con i procuratori del calciatore, ma la trattativa saltò ben presto per problemi burocratici e per una richiesta elevata da parte del club croato. A Radio Marte, Marino rivelò anni dopo:

“Andai a trattare Modric per 8 milioni di euro, però non c’erano garanzie di lasciarlo lì e riportarlo a Napoli in caso di promozione”

Napoli e Milan infiammano il mercato in Serie A

Mentre il club rossonero prova un po’ a liberarsi di ingaggi pesanti e rinnovare la rosa, andando a concludere anche colpi importanti come Luka Modric che infiammano la piazza e fanno bene all’immagine del club, c’è il Napoli che sta chiudendo un’operazione importantissima. Forse la prima a livello di importanza sotto la gestione di Aurelio De Laurentiis.

Infatti, il club azzurro non ha mai acquistato un calciatore con uno status di fuoriclasse come quello di Kevin De Bruyne. Affermato, leader in campo e fuori, campione e vincitore di numerosi trofei individuali e di squadra. Praticamente un’azienda che cammina. Kevin giocherà con il Belgio le prossime partite di qualificazione alla Coppa del Mondo, poi sarà a disposizione dei partenopei per le visite mediche. L’obiettivo è portarlo a Dimaro.