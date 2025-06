Mercato Napoli, Pedullà: “Sono tre i calciatori che gli azzurri hanno come priorità”

Grosse novità in casa Napoli, con Alfredo Pedullà che fa il punto della situazione in vista del calciomercato in entrata che sarà fatto.

Il Napoli in queste ore è scatenato sul mercato e, pian piano, sta cercando di costruire una squadra di livello incastrando alcuni tasselli mancati nella rosa attuale. Antonio Conte deciderà, insieme al direttore sportivo Giovanni Manna, i migliori calciatori da prendere per migliorare gli azzurri.

Il tecnico ha una voglia assurda – come da lui dichiarato post colloquio con De Laurentiis – di ripetersi in campionato, anche se non sarà affatto facile. Poi c’è la Champions League, competizione che il Napoli rispetterà e proverà a togliersi delle soddisfazioni importanti.

Napoli, mercato infuocato: i nomi che vuole il club

Dopo aver messo in cassaforte l’affare Kevin De Bruyne, il Napoli non smette di sorprendere sul calciomercato in entrata. La grossa cifra a disposizione per effettuare compere, spinge gli azzurri ad acquistare dei top player.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il Napoli ha delle priorità: una di queste è Davide Frattesi per il centrocampo. Il calciatore dell’Inter cerca spazio e potrebbe lasciare i nerazzurri:

“Credo che per farlo partire possano bastare 40 milioni di euro. In passato c’era anche la Roma, ma il Napoli ci proverà” .

Conte poi ha richiesto anche un difensore e un esterno d’attacco. Gli azzurri, per soddisfare il tecnico, osservano in casa Bologna: Beukema e Ndoye completano i nomi in cima sul taccuino di Manna che, inevitabilmente, farà tentativi concreti per i tre preferiti.