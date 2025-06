Gatti, c’è un fattore che può favorire il Napoli: di cosa si tratta

Il Napoli mantiene Federico Gatti come uno degli obiettivi del mercato estivo: c’è un fattore che potrebbe favorire l’assalto del direttore sportivo Giovanni Manna.

Tanti i nomi accostati al Napoli in queste settimane e non potrebbe essere altrimenti, considerando quelle che sono le ambizioni di una squadra che vuole continuare a essere competitiva in Serie A dopo la vittoria dello Scudetto di quest’anno. Ma non solo, perché lo stesso presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, ha posto l’accento anche sulla prossima edizione della UEFA Champions League, la prima a cui il Napoli vi farà parte con il nuovo format.

Una possibilità anche economica per un club, quello napoletano, che vuole continuare a crescere. Tappa fondamentale sotto questo punto di vista è senza dubbio il mercato estivo, con tanti calciatori che sono già stati contattati dal direttore dell’area sportiva Giovanni Manna, che il lavoro lo ha iniziato già da tempo. Uno dei nomi circolati in questi mesi è quello di Federico Gatti: a fare il punto della situazione è l’edizione odierna di Tuttosport, che si sofferma anche sul ruolo che può giocare Igor Tudor, o chi per lui, per quanto concerne il futuro dell’ex Frosinone.

Napoli – Gatti, occhio al futuro della panchina della Juve: la situazione

Federico Gatti continua a essere un nome monitorato dal Napoli per quanto riguarda il calciomercato estivo, che per il club azzurro si preannuncia molto movimentato.

Di seguito, quanto riportato dal quotidiano Tuttosport a tal proposito:

“Federico Gatti è punto fermo, specialmente in caso di permanenza di Tudor, però l’apprezzamento di Antonio Conte è concreto così come l’interesse del Napoli”.

Allo stato attuale delle cose, dunque, l’affondo per Gatti sembra essere quasi proibitivo. Ma uno spiraglio, magari, potrebbe aprirsi nel caso in cui la Juventus dovesse cambiare guida tecnica, visto l’interesse vivo da parte degli azzurri.

Difesa Napoli, Gatti tra i nomi più caldi: la situazione

Il Napoli vuole blindare ulteriormente la sua difesa e vuole farlo con altri profili di livello, pur tenendo presente che l’attuale reparto difensivo è, numeri alla mano, il migliore in Europa. Per questo gli azzurri sono sulle tracce di Federico Gatti e non solo.

Una menzione la meritano anche altri obiettivi, uno su tutti Sam Beukema. Il difensore del Bologna è un altro profilo molto gradito ad Antonio Conte, che avrà un peso specifico non indifferente sulle strategie di mercato del club.