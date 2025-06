Centrocampo Napoli, dopo De Bruyne c’è un nome nuovo: può arrivare dal PSG

Il Napoli attende di ufficializzare l’acquisto di Kevin De Bruyne: intanto, il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna è al lavoro su un altro nome.

I tifosi del Napoli attendono con trepidazione l’annuncio di Kevin De Bruyne. La redazione di Sky Sport non ha dubbi e ribadisce che si tratta ormai di un affare chiuso, che va ufficializzato non appena il centrocampista si libererà dai suoi impegni con la Nazionale belga. Ma il Napoli di Antonio Conte vuole un mercato di un certo spessore e segue diversi nomi.

Tra di essi, spunta quello che porterebbe a una vera e propria novità: Gianluca Di Marzio ha infatti svelato la mossa degli azzurri per Carlos Soler, centrocampista in questa stagione in prestito al West Ham ma di proprietà del Paris Saint Germain.

Calciomercato Napoli, contatti per Carlos Soler: la rivelazione

Carlos Soler è il nome nuovo accostato al Napoli per il centrocampo per il futuro, che dovrebbe subire diversi cambiamenti tra entrate e uscite.

Di seguito, quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale: