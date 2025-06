Zaccagni al Napoli, può accadere davvero: ecco la novità

In casa partenopea, di fatto, bisogna registrare delle novità sulle voci per Zaccagni.

Dopo aver vinto lo scudetto ed ottenuto il sì di Conte a restare alla guida del Napoli, di fatto, Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna sono pronti ad investire tanti milioni di euro in sede di calciomercato. Basta pensare che il club partenopeo è davvero vicino all’ingaggio da parametro zero di Kevin De Bruyne.

Il belga doveva sostenere in questi giorni le visite mediche, ma poi è stato tutto rimandato per questioni burocratiche. Tuttavia, oltre a Kevin De Bruyne , il Napoli vuole prendere anche Mattia Zaccagni della Lazio.

Napoli, Zaccagni tentato a dire sì al club partenopeo: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sportitalia’, infatti, il giocatore biancoceleste sarebbe allettato dall’ipotesi di giocare per la squadra campione d’Italia in carica. Mattia Zaccagni, almeno in un primo momento, aveva l’intenzione di restare alla Lazio, ma poi è cambiato tutto con la mancata qualificazione della squadra di Baroni ad una competizione europea.

Il Napoli, dunque, potrebbe fare leva proprio su quest’ultimo aspetto per acquisire a titolo definitivo le prestazioni di Mattia Zaccagni. Con l’arrivo dell’ex calciatore del Verona, di fatto, il club partenopeo riuscirebbe a chiudere un colpo importantissimo per rinforzare le proprie corsie offensive.