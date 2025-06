Non solo Osimhen, l’Al Hilal di Inzaghi può puntare anche su un altro azzurro: di chi si tratta

Simone Inzaghi nei prossimi giorni diventerà il nuovo allenatore dell’Al Hilal: oltre a Osimhen, il club arabo potrebbe puntare anche su un altro giocatore della SSC Napoli.

È passata appena una settimana dal finale di campionato che ha regalato al Napoli il quarto Scudetto della sua storia, ma in casa azzurra il calciomercato inizia a tenere già banco con argomentazioni molto ricche. Basti pensare che il primo colpo dei partenopei porterà, con ogni probabilità, il nome di Kevin De Bruyne che, dopo gli impegni con il Belgio, dovrebbe sottoporsi alle visite mediche per conto della società del presidente Aurelio De Laurentiis.

Occhi puntati, però, anche sul mercato in uscita: in primis, c’è da considerare la situazione legata a Victor Osimhen, corteggiato in maniera serrata dall’Al Hilal, che nei prossimi giorni accoglierà ufficialmente Simone Inzaghi. Quest’ultimo ha comunicato quest’oggi l’intenzione di accettare la proposta super del club della Saudi Pro League, pronta evidentemente anche a un mercato da urlo. Non è un caso che l’Al Hilal è il club maggiormente interessato a Osimhen, ma il nigeriano potrebbe essere addirittura raggiunto da un altro calciatore di proprietà della SSC Napoli, ossia Frank Zambo Anguissa.

Bruno Fernandes dice no all’Al Hilal: assalto per Anguissa

Il centrocampista della SSC Napoli, Frank Zambo Anguissa, potrebbe lasciare l’azzurro dopo due Scudetti conquistati, l’ultimo dei quali lo ha visto particolarmente protagonista.

Su di lui, stando a quanto si apprende dal giornalista Fabrizio Romano ai microfoni di “DAZN Transfer by Fabrizio Romano”, potrebbe piombare proprio l’Al Hilal, a caccia di un colpo di spessore per il centrocampo soprattutto in seguito al no di Bruno Fernandes.

Uno scenario di mercato da non sottovalutare, visto che già da settimane si parla di un addio ormai probabile dell’ex Fulham alla compagine campione d’Italia.

L’ipotesi Arabia per Osimhen e Anguissa: le ultime

Anche Victor Osimhen in queste ore è fortemente accostato all’Al Hilal: a confermarlo è lo stesso Fabrizio Romano, dando eco dunque a quelli che sono i rumors già insistenti di queste ore.

Una doppia cessione, eventuale, che potrebbe portare nelle casse del Napoli ulteriore disponibilità in termini di investimento. Non un dettaglio di poco conto, se si considera che in questa estate il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna è chiamato a rinforzare l’organico a disposizione di Antonio Conte.