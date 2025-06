Ultim’ora, Napoli interessato a Suzuki per la porta: l’indiscrezione

Gli azzurri puntano il giapponese, forte interesse per il portiere del Parma: i dettagli.

Arrivano importanti aggiornamenti in merito alla questione portier in casa Napoli. Il futuro di Alex Meret sembra ormai destinato a continuare a Napoli nonostante qualche scoglio negli ultimi giorni, ma la società si sta guardando intorno per portare in città un altro portiere che possa affiancare l’italiano in una stagione impegnativa. A rivelarlo Fabrizio Romano tramite il suo anale YouTube.

“Il Napoli è alla ricerca di un portiere sul mercato, uno degli obiettivi della della società e uno degli obiettivi di Aurelio de Laurentiis per alzare il livello complessivo della rosa”, ha rivelato.

Napoli su Suzuki, il portiere del Parma piace agli azzurri

Come rivelato dall’esperto di calciomercato il Napoli starebbe seguendo il portiere del Parma Zion Suzuki. A quanto pare la dirigenza azzurra avrebbe messo il giapponese nel mirino dopo la stagione positiva e affidabile sia dal punto di vista delle quali che della leadership.

Non c’è una vera e propria trattativa avviata, ma il Napoli lo sta seguendo con grande attenzione, soprattutto perchè piace a tutte le parti coinvolte in casa Napoli.

Attenzione perché nello stesso video si parla anche delle vci relative a Kepa che, come rivelato da Fabrizio Romano, sarebbe un obiettivo del Napoli ma per il momento non ci sarebbe nessuna trattativa concreta.