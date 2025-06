Rivoluzione Napoli, tante cessioni in ballo: chi lascerà l’azzurro

Non solo i movimenti in entrata: in casa Napoli si pensa a quelle che possono essere le operazioni in uscita in occasione del mercato estivo.

Un’estate davvero importante è quella alle porte per il Napoli, chiamato a rinforzare il proprio organico per mettersi nelle condizioni di difendere lo Scudetto appena conquistato e non solo. L’aspirazione del club azzurro è anche quella di ben figurare in Champions League, competizione in cui la società partenopea fa il suo ritorno dopo un anno di assenza.

Per questo, sono tanti i nomi accostati al Napoli, compreso anche Kevin De Bruyne che, invece, è tutt’altro che una banale voce di calciomercato. Si attende, infatti, che tutto sia pronto per la formalizzazione di un accordo che porterà, con ogni probabilità, un vero e proprio fuoriclasse all’ombra del Vesuvio.

Occhio, però, anche a quelle che potrebbero essere le cessioni, utili sicuramente a rendere più corposo il budget, già importante, a disposizione di Aurelio De Laurentiis e del suo team di mercato, guidato dal direttore sportivo Giovanni Manna.

Molteplici calciatori potrebbero dire addio alla SSC Napoli in occasione della sessione estiva di calciomercato.

A fare il punto della situazione a tal riguardo è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che a tal riguardo scrive:

“Si parte da chi saluta, l’elenco è robusto, tra incognite e altri destini già scritti. Come quelli di Billing e Okafor, ad esempio, arrivati a gennaio e che il Napoli non riscatterà da Bournemouth e Milan. Ai saluti anche Ngonge e Simeone, così come Natan, Lindstrom e Cajuste che erano già partiti la scorsa estate in prestito e non hanno fatto parte del gruppo che ha appena vinto lo scudetto. Stesso discorso per Folorunsho che a gennaio è andato alla Fiorentina che, però, non lo ha riscattato.

In bilico anche la posizione di Mazzocchi così come quella di Anguissa, tentato dalle sirene arabe dell’Al-Qadisiya, e di Lobotka, che ha una clausola da 25 milioni e dunque un prezzo di cartellino ben in vista. Le pretendenti non mancano: tipo l’Atletico Madrid”.