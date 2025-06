Futuro Osimhen, colpo di scena dalla Turchia: resta al Galatasaray?

Ultim’ora sul futuro dell’attaccante nigeriano, tutto potrebbe ribaltarsi: i dettagli.

Il futuro di Victor Osimhen è ancora nebuloso. L’attaccante nigerano non ha ancora trovato un accordo per iniziare una nuova avventura. Dalla Premier League, all’Italia fono all’Arabia Saudita, Osimhen ha la certezza di non rimanere a Napoli, ma cosa ne sarà del suo futuro è incerto.

I 75 milioni di euro per la clausola rescissoria spaventano diversi club interessati a lui. Tutti si chiedono se la stagione disputata al Galatasaray possa risultare affidabile, l’incertezza legata al suo rendimento la fa da padrona. Se poi si aggiungono le eventuali richieste fatte dal suo entourage, allora si complica la situazione.

Osimhen, colpo di scena: dalla Turchia non hanno dubbi

Poco fa, però, è arrivata una notizia che potrebbe ribaltare tutte le carte in tavola. A parlare è stato il giornalista turco Zeki Uzundurukan, che ai microfoni di Fotomac ha svelato dei retroscena importanti. A quanto pare non ci sarebbero, in realtà, offerte dalla Premier League e neppure un interesse reale per l’Arabia Saudita. Secondo il giornalista molto probabilmente Osimhen rimarrà al Galatasaray.