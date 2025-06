Donnarumma-Napoli, sfuma l’operazione: c’è un motivo preciso

Napoli fuori dai giochi per il portiere della Nazionale, spunta un motivo preciso: i dettagli.

Nei giorni scorsi era emersa la clamorosa voce relativa ad un possibile interesse del Napoli nei confronti di Gigio Donnarumma. Il portiere italiano, fresco vincitore della Champions League con la maglia del Paris Saint Germain, sarebbe un colpo gigantesco per gli azzurri.

Il suo futuro è ad un bivio, non è un mistero. Tutto sembra portare ad un addio al Psg, anche se non è detta l’ultima parola. Sulle sue tracce anche l’Inter, e anche squadra di Premier League come il Manchester United ed il Manchester City.

Donnarumma, italiane fuori dai giochi: il motivo

E se per un momento le italiane erano sembrate in pole position per l’acquisto di Donnarumma, ora tutto sembra destinato a sfumare per un motivo ben preciso. La concorrenza è spietata, sulle sue tracce anche il Bayern Monaco ed il Real Madrid, che avrebbe pensato all’italiano per il post-Courtois.

Mezza Europa lo vorrebbe, e come potrebbe essere altrimenti, al momento è il portiere più forte del mondo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, però, sia Napoli che Inter sarebbero fuori dai giochi. Il motivo? L’assenza del Decreto Crescita renderebbe l’operazione Gigio Donnarumma insostenibile sia per il club di Aurelio De Laurentiis che per quello di Beppe Marotta.

Sono circa 10 i milioni di euro che l’entourage di Donnarumma chiede a stagione, cifra altissima anche per i campioni d’Italia.