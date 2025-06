De Bruyne, tanta voglia di azzurro: il retroscena infiamma tutta Napoli

Kevin De Bruyne è davvero vicino a vestire la maglia del Napoli: un’operazione che, se bollata dall’ufficialità, è stata fortemente voluta dal centrocampista belga.

La parola chiave in questi giorni a Napoli è “futuro”. Quello che attende gli azzurri con ambizioni molto alte, considerando lo Scudetto appena conquistato e la voglia da parte di Antonio Conte di riconfermarsi in Serie A. Ma, nello stesso tempo, senza accantonare la voglia di giocarsela anche in Europa, visto il ritorno nella UEFA Champions League degli azzurri dopo un anno di assenza. Per farlo, però, servono rinforzi di livello. Insomma, calciatori che possano avere già un curriculum di un certo tipo da mettere a disposizione di un gruppo che va sicuramente rinforzato in sede di calciomercato.

Tale identikit è corrisposto a pieno da quello di Kevin De Bruyne: il centrocampista del Manchester City (in scadenza di contratto nel prossimo 30 giugno) è a un passo dal firmare il suo contratto con il Napoli. Tempo di risolvere quelli che sono gli ostacoli burocratici ormai noti quando si tratta di contratti di tale portata. Un’operazione che, se confermata, avrebbe un’impronta forte da parte del giocatore stesso, che già da settimane ha dato priorità agli azzurri.

De Bruyne, il retroscena: “Voleva essere del Napoli già prima degli impegni con il Belgio”

Kevin De Bruyne sembra avere tanta voglia di azzurro. Il centrocampista belga ha voluto fortemente il Napoli, che in queste ore sta lavorando per finalizzare il suo approdo all’ombra del Vesuvio.

A dimostrarlo è anche il retroscena svelato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, che a tal riguardo scrive:

“De Bruyne avrebbe voluto raggiungere il ritiro del Belgio già da calciatore ufficialmente azzurro, ma c’è ancora qualcosina da sistemare e i rispettivi legali stanno limando ogni aspetto prima di dare il placet. Ognuno ha le proprie richieste, ognuno le proprie esigenze: e così è nato il ritardo. O meglio, più correttamente: il Napoli e l’entourage di Kevin non sono riusciti ad anticipare la chiusura come avrebbero voluto”.

Attesa per De Bruyne: quando potrebbe sbloccarsi la situazione

A questo punto va soltanto aspettata la chiusura totale dei contratti, in questo momento al vaglio dei team legali di entrambe le parti in causa.

Dopo di che, Kevin De Bruyne sarà libero di accasarsi al Napoli, con le visite mediche che, salvo colpi di scena, sarebbero poi programmate nella prossima settimana, successivamente agli impegni di KDB in maglia Belgio.