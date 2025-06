Dal Psg al Napoli, Manna prova il colpo: nel mirino dal 2024

Il Napoli prova il colpo fresco vincitore della Champions League, ecco di chi si tratta: i dettagli.

Non è un mistero che il Napoli sia ancora alla ricerca di un esterno sinistro che possa colmare il vuoto lasciato dalla cessione di Khvicha Kvaratskhelia. David Neres ha entusiasmato i tifosi, ma non è mai scattata quella scintilla che c’era quando era ancora il georgiano a percorrere quella fascia.

Per questo motivo Giovanni Manna si è messo al lavoro per portare a Napoli un nuovo innesto che riesca a riaccendere quel fuoco. La prossima sarà una stagione impegnativa, ma soprattutto serviranno elementi di talento che rendano la rosa competitiva.

Tra questi ci sarebbe anche un vecchia fiamma di Manna, un talento del Paris Saint Germain fresco vincitore della Champions League. Si tratta di Kang-in Lee, coreano class 2001 del Psg. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport analizza la stagione del coreano e anche l’interesse del Napoli nei suoi confronti.

“Non ha mai avuto troppo spazio in questa stagione meravigliosa: 45 presenze su 58 partite in tutte le competizioni, 2.397 minuti su 5.220, 6 gol e 6 assist. Titolare: 26 volte. Il ds Manna aveva provato a inserirlo già nell’estate 2024 e poi a gennaio sul tavolo delle trattative per Kvara, ma all’epoca fu ritenuto incedibile.

Ora non lo è più, anche perché il coreano, 24 anni, ha le stesse aspirazioni dei giocatori di talento e qualità che a un certo punto finiscono un po’ ai margini dei piani di un allenatore. La corte del Napoli non lo lascia indifferente, anzi, ma la valutazione di partenza è piuttosto elevata: anche in questo caso una quarantina di milioni. Molto trattabili, considerando le ultime vicende tecniche e la volontà del calciatore”, scrive il quotidiano.