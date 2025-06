Politano escluso dai convocati di Spalletti: arriva la spiegazione UFFICIALE

Dopo una stagione e uno Scudetto da protagonista assoluto, Matteo Politano non è riuscito a convincere Luciano Spalletti: ecco il motivo

Se la vittoria dello Scudetto del 2023 andava divisa a pari merito con Hirving Lozano, titolare sotto la gestione Spalletti, questa volta Matteo Politano non ha mai avuto una vera alternativa alle sue spalle. Non a caso è stato tra i più utilizzati da Antonio Conte.

L’ex esterno dell’Inter ha concluso la stagione con 39 partite giocate tra campionato e Coppa Italia. A bilancio pesano però solo i 3 gol. Ed è proprio la scarsa quantità di reti realizzate che avrebbe pesato sulla decisione di Spalletti. Infatti, il ct della Nazionale ha spiegato come potrà essere utile Orsolini, tirando in ballo Politano:

“Orsolini dà cambio di ritmo sia per quanto riguarda gol, sia per qualità offensiva. Stesso discorso di Politano, condizionato a fare un lavoro più di squadra. Orsolini è più finalizzatore. Fa parte di questi ragionamenti circa un assetto più offensivo della squadra. Non l’ho convocato in precedenza perché siamo in 23, ma l’ho sempre tenuto nei miei pensieri. Io come ct devo sempre tirare dentro chi sta facendo bene”