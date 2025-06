Napoli ha in pugno David e Gyokeres: manca solo una cosa alla decisione

Non basta Romelu Lukaku per l’attacco del prossimo anno: il Napoli cerca un bomber di razza

Da settimane la dirigenza azzurra ha in pugno l’attaccante canadese de Lille. Jonathan David lascia il club francese da svincolato, ha già salutato i compagni ed è pronto per una nuova avventura. Potrebbe ripercorrere la stessa strada di Osimhen, che lasciò il Lille per approdare proprio in Serie A.

Da qualche giorno si susseguono anche rumors sul centravanti dello Sporting Lisbona Viktor Gyokeres. È tra gli attaccanti più importanti del panorama europeo, ricercato da top club tra cui anche i campioni d’Italia.

Secondo quanto da Nicolò Schira su “Il Giornale” la decisione finale su cui affondare il colpo spetterà ad Antonio Conte. Nel frattempo Giovanni Manna ha intavolato la trattativa con entrambi i giocatori e i rispettivi procuratori. In base alle richieste ed esigenze del mister, il Napoli strapperà uno dei due attaccanti che si giocherà il ruolo da titolare con Romelu Lukaku.

Il giornalista annuncia anche che mercoledì arriverà la firma di Marianucci, nuovo difensore che rafforzerà il reparto azzurro. Il costo del suo cartellino è di circa 9 milioni di euro. Proviene dall’Empoli retrocesso in Serie B. Si giocherà le sue chance nel doppio ritiro tra Dimaro e Castel di Sangro.