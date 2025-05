Conte, la moglie lo ha convinto a restare a Napoli: ecco come ha fatto

Ruolo fondamentale quello della moglie, ecco come ha fatto a convincere Antonio Conte a rimanere a Napoli.

La decisione di Antonio Conte di rimanere a Napoli anche per la prossima stagione ha stupito tutto l’ambiente partenopeo che, seppur speranzoso, era ormai quasi rassegnato all’idea di dovergli dire addio.

E invece tutto si è ribaltato in pochissime ore, con due incontri decisivi tra Conte e Aurelio De Laurentiis che è riuscito a convincerlo. Ma quello del patron azzurro non è stata l’unica opera di convincimento. Un grosso aiuto è arrivato dal suo staff ma soprattutto dalla moglie Elisabetta, che più di chiunque altro aveva il desiderio di rimanere a Napoli.

L’edizione odierna di Repubblica racconta le modalità con cui la moglie di Antonio Conte è riuscita a convincere il tecnico leccese.

“ È stata proprio lei infatti a tranquillizzare il marito nei momenti di maggiore scoramento, specialmente nei giorni della delusione enorme del mercato invernale segnato dalla cessione di Kvaratskhelia al Psg e dal mancato arrivo a Castel Volturno di un sostituto all’altezza. E ancora lei, la discreta e tenace Elisabetta, ha tenuto persino dei momenti di maggiore tensione i contatti con la famiglia De Laurentiis, organizzando con Jacqueline Baudit (la consorte svizzera del presidente) il fine settimana del disgelo tra le parti in un resort di Lacco Ameno, nella pace di Ischia. Il primo e determinante passo verso la completa riconciliazione, che si è successivamente trasformata, con il passare dei giorni, nella base per evitare il divorzio”, scrive il quotidiano.

Un lavoro certosino, quello di Elisabetta, che insieme agli altri familiari e allo staff hanno avuto un ruolo determinante già da molto tempo prima del fatidico “Farò di tutto”, pronunciato dall’alto dell’autobus scoperto durante la parata scudetto.

“In realtà lo stava già facendo da mesi, spalleggiata anche dall’intera cerchia dell’allenatore leccese: dal fratello Gianluca a Gabriele Oriali, dal fedelissimo pretoriano Romelu Lukaku al capitano Giovanni Di Lorenzo. Nessuno dello staff del tecnico aveva voglia di andare via da Napoli e pure nello spogliatoio azzurro si sono ribellati all’idea di un altro rinforzo. De Laurentiis è stato persuasivo con Conte sul mercato e ha promesso pubblicamente di sostenerlo in tutti i modi. Ma il presidente del Napoli ha trovato una formidabile alleata nella moglie del suo tecnico, innamorata pazza della città e felice di prolungare la sua esperienza al Sud almeno per un altro anno”, ha concluso Repubblica.