Napoli, sorpresa Rrahmani: il comunicato ufficiale spiazza tutti

Il Napoli vincitore dello Scudetto ha fatto enorme affidamento su una colonna portante come Amir Rrahmani ma il comunciato su di lui sorprende.

Amir Rrahmani ha rappresentato una pedina intoccabile dello scacchiere del Napoli di Antonio Conte: 38 gare disputate su 38 ed enorme affidabilità difensiva dinanzi a Meret, guidando la difesa meno battuta del campionato di Serie A. Ciononostante, nelle ultime ore è arrivata una decisione apparentemente sfavorevole per il difensore kosovaro.

Rrahmani escluso dai convocati del Kosovo: il motivo

Come diffuso sui canali social ufficiali, il Kosovo ha diramato la lista dei convocati per le prossime amichevoli contro Isole Comore e Armenia. Tuttavia, nella lista dei giocatori selezionati dal commissario tecnico Franco Foda non compare il centrale del Napoli, escluso per scelta tecnica.

Il motivo, tuttavia, non rappresenterebbe una bocciatura: infatti, vista la scarsa valenza in ambito competitivo delle due gare, il CT ha deciso di convocare nuovi volti da testare e, al tempo stesso, concedere riposo alle “garanzie” della nazionale balcanica per recuperare le forze spese durante la stagione appena conclusa. Dunque, Rrahmani è e resterà inevitabilmente un punto fermo del Kosovo: le prestazioni parlano chiaro e lo premiano notevolmente.