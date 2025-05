Napoli in standby per la difesa, Beukema non convince De Laurentiis: il motivo

Il Napoli deve rinforzare la difesa in vista della prossima stagione, ma uno degli obiettivi di Manna, Beukema, non convince De Laurentiis

Il Napoli si prepara ad affrontare la prossima sessione di mercato da protagonista. Il d.s. Giovanni Manna si è messo all’opera per chiudere definitivamente l’affare Kevin De Bruyne, ma il belga non sarà l’unico acquisto top. Nelle idee del direttore sportivo, infatti, c’è anche un innesto importante per il pacchetto difensivo.

Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani offrono tantissime garanzie dal punto di vista tecnico, ma la volontà congiunta di Manna e di mister Antonio Conte è quella di coprirsi dalla possibilità di infortuni prolungati, come quelli che quest’anno hanno fatto saltare più di una decina di partite all’ex capitano del Torino. Sam Beukema del Bologna è un profilo che piace agli azzurri, ma nelle ultime ore il presidente Aurelio De Laurentiis ha maturato più di qualche dubbio in merito al possibile acquisto dell’olandese.

Napoli, frenata improvvisa per Beukema: De Laurentiis non convinto dal prezzo del difensore

Ora che la questione panchina è stata risolta con la conferma di Antonio Conte, per Giovanni Manna è tempo di intervenire attivamente sul mercato. Per affrontare le quattro competizioni servono nuove pedine, soprattutto in difesa, ed il Napoli guardava al Bologna e a Sam Beukema.

Guardava e non guarda perché, nel frattempo, il patron Aurelio De Laurentiis non sembra più essere così convinto di investire sull’olandese. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nonostante il 26enne rossoblù sia un passo avanti rispetto a tutti gli altri obiettivi dal punto di vista tecnico, dal punto di vista economico spaventa. Il presidente dei Campioni d’Italia, infatti, sembra aver fatto un importante passo indietro da quando ha scoperto che sotto la richiesta di 25 milioni di euro il Bologna non scenderà.

Mercato Napoli, Solet dell’Udinese la prima alternativa a Beukema per la difesa

Se la situazione Beukema non dovesse mutare, il Napoli potrebbe presto decidere di fare all-in su Oumar Solet, come riporta La Gazzetta dello Sport. I partenopei, tuttavia, non sarebbero i soli in Serie A a pensare all’ex Salisburgo per la difesa.

Oltre agli azzurri, infatti, c’è da segnalare anche l’interesse di Roma ed Inter, che per motivi diversi devono temporeggiare. I primi perché hanno da risolvere la questione allenatore. I secondi perché impegnati nella preparazione della finale di Champions League di domani sera contro il PSG. Il Napoli potrebbe sfruttare questa situazione a suo vantaggio, ma l’impressione è che per scegliere il nuovo compagno di Rrahmani e Buongiorno servirà tempo.