McTominay non si ferma mai: il gesto social carica l’ambiente Napoli (FOTO)

Nonostante la vittoria del quarto Scudetto da protagonista indiscusso, Scott McTominay ha dato ulteriore prova della sua mentalità da leader del Napoli.

Negli ultimi giorni abbiamo visto una versione di Scott McTominay decisamente diversa dal solito: estremamente euforico, scatenato per i festeggiamenti e molto festaiolo. Ora, però, i festeggiamenti ufficiali sono conclusi e il centrocampista scozzese ha già messo la quinta in vista della prossima stagione, per continuare a dare il massimo per il suo Napoli.

McTominay riprende gli allenamenti: carica a mille sui social

Come dimostrato sul suo profilo Instagram, McTominay ha già ripreso ad allenarsi per mantenere alta la forma e farsi trovare pronto in vista della prossima stagione. Il centrocampista azzurro ha caricato, infatti, una foto ritraente sé stesso in palestra, accompagnata dalla frase: “Il lavoro è l’unico modo che conosco“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli.it)

Questo gesto social ha caricato enormemente l’ambiente partenopeo, a testimonianza dell’inesauribile voglia di far bene di McTominay e della volontà di non fermarsi alla vittoria del campionato, ma di riconfermarsi e di dare grande prova di forza anche in Europa. Certamente il lavoro sarà arduo, ma la mentalità vincente di elementi del genere può solo tenere alta la competitività della squadra e la grinta verso obiettivi sempre più alti.