Mercato Napoli, spunta un nuovo nome per la difesa: arriva dalla Ligue 1

Si affiancherebbe a Buongiorno nella difesa azzurra: ecco chi è il nuovo nome associato al Napoli.

Il mercato del Napoli non si ferma a De Bruyne e Jonathan David, Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis sono consapevoli che per convincere Antonio Conte a rimanere c’è bisogno di un progetto consistente e che possa soddisfare le richieste di un allenatore cin ambizioni alte.

Il club non vuole farsi cogliere impreparato in vista della prossima stagione, nella quale gli impegneranno aumenteranno in modo considerevole. E allora si lavora sul mercato per portare in città una serie di innesti che possano contribuire alla costruzione di una rosa competitiva.

Napoli, Zaccagni ma non solo: il nome per la difesa azzurra

A riportare alcuni nomi è ancora una volta Alfredo Pedullà, che tramite il suo profilo X ha fatto emergere due nomi, uno per l’esterno d’attacco e uni per la difesa.