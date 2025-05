Futuro Conte, l’assist al Napoli arriva direttamente dalla Juventus: cosa sta succedendo

Il futuro di Conte è ancora incerto, ma nelle ultime ore il pugliese sembrerebbe orientato a rimanere alla guida del Napoli: “merito” indirettamente della Juve

Le 48 ore che il presidente Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte si sono concessi sono terminate. L’incontro per definire il futuro del tecnico pugliese è ormai alle porte. Nelle ultime ore, per la gioia del popolo partenopeo, sono emersi segnali incoraggianti. La visione del futuro sembrerebbe coincidere: il nuovo Napoli lotterà in Italia ed in Champions con giocatori fortissimi come Kevin De Bruyne e non solo.

Il motivo dietro questo cambio di rotta improvviso, dopo il pessimismo degli ultimi giorni circa la permanenza del mister leccese sula panchina del Napoli, ha a che fare anche con la Juventus. I bianconeri, che sono la prima scelta di Conte in caso di separazione dalla squadra Campione d’Italia, hanno servito involontariamente un assist agli azzurri.

Conte, si riapre la pista che porta alla permanenza: i motivi della scelta

Antonio Conte viaggia verso la permanenza sulla panchina del Napoli, a piccoli passi. Le sensazioni positive emerse nella giornata di ieri hanno trovato conferme anche oggi.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dietro questa improvvisa frenata nel passaggio alla Juventus del mister salentino ci sarebbe una mancanza di fiducia nei confronti del progetto bianconero. Conte ha capito che a Napoli, il prossimo anno, potrebbe allenare campioni del calibro di Kevin de Bruyne e non solo. Alla Juventus, invece, non c’è ancora chiarezza sul progetto tecnico e sui vertici che guideranno il nuovo corso della Vecchia Signora.