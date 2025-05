Barra incorona Mazzocchi, il campione d’Italia è emozionatissimo

Pasquale Mazzocchi festeggiato nel suo quartiere a Barra: spunta il messaggio romantico per la sua gente

Non è stata una stagione facile per Pasquale Mazzocchi, arrivato a Napoli nel gennaio del 2024. Un napoletano a Napoli. Un deja-vu visto e rivisto per anni, che non sempre ha portato bene. Uno degli ultimi casi è Lorenzo Insigne, super criticato da una parte della tifoseria azzurra. L’ultimissimo, però, è Gianluca Gaetano, vincitore dello Scudetto con Luciano Spalletti.

L’ex terzino di Venezia e Salernitana si è dato da fare per conquistare uno spazio nelle rotazioni di Antonio Conte. Pur non giocando titolare, ha lavorato tanto in allenamento per mantenere alti i ritmi dei suoi compagni e per farsi trovare pronto in caso di bisogno. Nel finale contro il Cagliari è stato omaggiato dall’intero Maradona, orgoglioso di poter festeggiare un nuovo napoletano Campione d’Italia.

Mazzocchi è stato protagonista durante le ultime settimane, per quest’amicizia con McTominay, esplosa a livello mediatico a causa del nomignolo affibbiato al calciatore scozzese. Anche durante la parata, Pasquale è stato leader assoluto. Ha dimostrato di essere un ottimo gregario all’interno dello spogliatoio azzurro. E questo lo ha portato lontano, fino a diventare Campione d’Italia. Ieri, dopo qualche ora dalla parata sul lungomare, è stato accolto con trionfo dal suo quartiere di Barra, che ha esposto uno striscione:

“Hai indossato e vinto con la maglia della tua città, Barra con onore incorona Mazzocchi campione”

In tarda serata, Mazzocchi ha ringraziato tutti gli abitanti del quartiere con un post su Instagram nel quale ricordava a tutti che “Barra è campione d’Italia”.