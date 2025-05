Napoli in attesa, ma intanto arriva la scelta di Conte: svelato il futuro del tecnico

Sono momenti molto caldi in casa Napoli. Infatti, sarebbe ormai nota la volontà di Antonio Conte in vista del futuro.

Lo scudetto del Napoli resterà per sempre nella storia, ma intanto è giunto il momento di lavorare al futuro. In modo particolare, nelle ultime ore, si starebbe parlando e non poco del futuro di Antonio Conte. Dopo l’incontro di ieri a Roma con Aurelio De Laurentiis sono arrivati ulteriori dettagli sul tecnico azzurro. Quest’ultimo, avrebbe infatti sciolto le riserve sulle proprie intenzioni.

Si va verso la permanenza di Conte a Napoli: le ultimissime

Antonio Conte è pronto a regalare l’ennesima gioia ai tifosi azzurri. Dopo la vittoria del quarto Scudetto, il tecnico salentino starebbe preparando una nuova sorpresa ai suoi sostenitori. Negli ultimi giorni, le voci legate all’addio erano sempre più insistenti ma in realtà tutto sarebbe cambiato dopo l’incontro con Aurelio De Laurentiis.

Come riportato da “SportMediaset” in questi minuti, Antonio Conte sarebbe orientato a restare a Napoli anche per la prossima stagione. Infatti, si va verso la permanenza del tecnico sulla panchina azzurra. Si tratta, quindi, di una scelta importante che potrebbe indirizzare i nuovi obiettivi della società.

Al momento, i segnali sarebbero molto incoraggianti, anche se la decisione ufficiale è attesa per i prossimi giorni. I tifosi del Napoli e la Juventus attendono col fiato sospeso.