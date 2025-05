Napoli-Cagliari, il Giudice Sportivo sanziona il Napoli: il motivo

L’ammenda è arrivata dopo l’ultima partita del Napoli, quella contro il Cagliari di venerdì scorso.

Non solo buone notizie per la settimana post scudetto del Napoli di Antonio Conte. La festa ha entusiasmato una città intera, prima venerdì sera subito dopo la vittoria ai danni del Cagliari che ha, di fatto, consegnato il trofeo agli azzurri, e poi lunedi con l’autobus scoperto che in mezzo a centinaia di migliaia di persone ha suggellato un trionfo storico.

Napoli, la sanzione del Giudice Sportivo

Non mancano, però, le sanzioni al Napoli anche nell’ultima uscita stagionale. Il Giudice Sportivo ha deciso di punire il Napoli con un’ammenda di 7mila euro.

Il motivo? I tifosi del Napoli avrebbero lanciato, nel corso della gara, quattro petardi, e poi fumogeni e bottiglie d’acqua all’interno del recinto di gioco. Comportamento punibile con un’ammenda secondo l’art. 29, comma 1 lett. b.