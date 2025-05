Napoli, 200 milioni per convincere Conte: c’è la data del prossimo incontro

Budget importante, De Laurentiis vuole convincere Conte: ecco quando ci sarà il prossimo incontro.

Inizia il lavoro della dirigenza del Napoli per costruire la rosa della prossima stagione. Al momento la priorità è, chiaramente, convincere Antonio Conte a restare sulla panchina azzurra. L’incontro di ieri tra il tecnico leccese e Aurelio De Laurentiis ha lasciato un barlume di speranza rispetto alle voci che avevano riempito le pagine dei giornali nelle scorse settimane.

Il patron azzurro ha dato piena disponibilità ad accontentare Conte in ogni sua richiesta, simbolo di una volontà totale di tenerlo. “Siamo pronti a seguire le tue indicazioni”, avrebbe detto De Laurentiis al tecnico per convincerlo. Ma non bastano soltanto le parole, ovviamente.

E allora la dirigenza partenopea è già al lavoro per mettere i primi tasselli, sia in campo che fuori. La trattativa relativa a Kevin De Bruyne sembra ad un buon punto, con il centrocampista belga pronto a vestire la maglia azzurra in attesa della firma.

De Laurentiis, budget e data del prossimo incontro con Conte: i dettagli

Nel frattempo sono iniziati anche i lavoro di risistemazione dei terreni di gioco, una delle problematiche accusate da Antonio Conte nel corso della stagione. Un gesto importante che testimonia la volontà di seguire realmente le sue indicazioni anche per quel che riguarda gli aspetti che ganno oltre il mercato.

Ma non è finita qui. Per il mercato estivo Aurelio De Laurentiis avrebbe stanziato un budget di 200 milioni di euro, cifra notevole grazie alla quale si dovrebbe riuscire a costruire una rosa competitiva. Tutto è rimandato, quindi, al prossimo incontro tra tecnico e presidente.

Così si erano salutati ieri, con la promessa di rincontrarsi dopo essersi presi qualche ora per riflettere. Saranno due i giorni necessari ad entrambi per riflettere. Il prossimo incontro, forse quello definitivo, è previsto per domani pomeriggio.