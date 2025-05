Manna vs Giuntoli, si infiamma la corsa al bomber

Il duello tra direttori sportivi si fa intenso, ecco cosa sua succedendo: la mossa del Napoli.

L’interesse del Napoli nei confronti di Jonathan David si fa sempre più concreto. E se stamattina era emersa la notizia secondo cui il club azzurro ha in pugno l’attaccante canadese, adesso arrivano ulteriori aggiornamenti in merito alla trattativa.

Giovanni Manna punta forte sull’ex attaccante del Lille. 25 gol e 12 assist tra Ligue 1 e Champions League sono un bottino impressionante che, adesso, sta scatenando l’asta europea per portarselo a casa.

Manna vs Giuntoli, Jonathan David la posta in palio

Non solo il Napoli sulle sue tracce, nonostante la trattativa sia ben avviata, ma anche la Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di un attaccante che possa sostituire l’uscente Dusan Vlahovic. Oltre a Victor Osimhen, ci sarebbe anche Jonathan David nel mirino di Cristiano Giuntoli. Come riportato da Alfredo Pedullà, il Napoli conosce i suoi avversari e, per questo motivo, ha deciso di fare una mossa in più.