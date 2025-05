Futuro Anguissa, spunta una clausola che lo lega al Chelsea! I dettagli

Frank Anguissa ad un bivio, dalla Premier League spunta una clausola.

Il futuro di Zambo Anguissa sembra sempre più lontano da Napoli. Il centrocampista, protagonista della cavalcata scudetto e forse di una delle stagioni migliori della sua carriera, è ad un passi dal dire addio alla maglia azzurra.

I 6 gol ed i 5 assist nelle 35 partite di campionato giocate non sono bastati per convincere la società a rinnovare il suo contratto, in scadenza nel giugno del 2027. Dopo 153 presenze con la maglia azzurra, quindi, Anguissa potrebbe dire addio.

Anguissa tra Chelsea e Arabia Saudita: i dettagli

Non è stato trovato un accordo nonostante i colloqui delle ultime settimane,e ragion per cui il camerunese sta valutando altre avventure. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Anguissa avrebbe una clausola che lo lega, in qualche modo, al Chelsea. Occhio, però, anche alle offerte dall’Arabia Saudita.