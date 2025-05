Colpo Napoli, la trattativa è già ai dettagli: il top player arriva dalla Ligue 1!

Il Napoli batte il primo colpo di mercato. Nelle ultime ore, è arrivato un annuncio importantissimo per il club azzurro.

Sono giorni molto intensi per il Napoli. La società azzurra, oltre a dover fare i conti con l’incertezza legata al futuro di Conte, è costretta a lavorare anche con estrema attenzione al mercato. Quest’ultimo, è ovviamente cruciale per il futuro e non sono accettati errori. Negli ultimi minuti, però, il club azzurro avrebbe chiuso un importante colpo in entrata. A darne l’annuncio è stato Valter De Maggio.

Zhegrova ad un passo dal Napoli: l’annuncio di De Maggio

Edon Zhegrova è un profilo che i tifosi del Napoli conoscono bene ormai. L’attuale calciatore del Lille è nel mirino del DS Manna da diverso tempo, anche se l’affare non è mai andato in porto. Nelle prossime settimane, però, la situazione potrebbe cambiare radicalmente.

Infatti, come riportato da Valter De Maggio ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli” il calciatore avrebbe dichiarato di essere ad un passo dal club azzurro. Di seguito la ricostruzione del noto giornalista sulla presunta trattativa.