Nazionale, UFFICIALI le convocazioni: esclusione a sorpresa per un giocatore del Napoli

Italia, inizia il cammino verso il Mondiale 2026: prima tappa Oslo, poi Reggio Emilia: ci sono i convocati.

La corsa dell’Italia verso la Coppa del Mondo del 2026 prende ufficialmente il via con due impegni ravvicinati: venerdì 6 giugno a Oslo contro la Norvegia e lunedì 9 a Reggio Emilia contro la Moldova.

Gli Azzurri, guidati da Luciano Spalletti, affrontano le prime due sfide valide per il Gruppo I, completato da Estonia e Israele.

Tra le novità della lista dei convocati c’è Diego Coppola, giovane difensore dell’Hellas Verona, reduce dalla chiamata in Under 21 per il raduno pre-Europeo.

Nazionale, tutti i convocati: escluso Politano

Spalletti ha stilato un primo elenco di 21 giocatori che si raduneranno a Coverciano sabato 31 maggio. A questi si aggiungeranno, nella serata di lunedì 2 giugno, i sei calciatori impegnati nella finale di Champions League: gli interisti Acerbi, Barella, Bastoni, Dimarco e Frattesi, insieme al portiere del PSG, Gianluigi Donnarumma.

Luciano Spalletti recupera volti noti per le prime sfide verso il Mondiale 2026. Dopo oltre tre anni d’assenza, torna in Nazionale Davide Zappacosta: il terzino dell’Atalanta non indossava la maglia azzurra dal novembre 2021. Rientrano anche Riccardo Orsolini, assente dall’estate scorsa, e Francesco Acerbi, al ritorno dopo l’ultima convocazione a marzo.

Nel gruppo selezionato dal CT figurano anche quattro protagonisti dello Scudetto conquistato dal Napoli: Meret, Buongiorno, Di Lorenzo e Raspadori. Assente Politano. Presenti inoltre Guglielmo Vicario e Destiny Udogie, reduci dal trionfo in Europa League con il Tottenham, a conferma dell’attenzione dello staff tecnico verso gli italiani all’estero.

L’ELENCO DEI CONVOCATI



Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Hellas Verona), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Federico Gatti (Juventus), Destiny Udogie (Tottenham), Davide Zappacosta (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).