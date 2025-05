Vlahovic e il Napoli, Pedullà si sbilancia: come stanno le cose

Dusan Vlahovic è una delle suggestioni di mercato in casa Napoli: arriva il punto della situazione a cura del giornalista esperto Alfredo Pedullà.

Il Napoli torna finalmente a festeggiare: la gioia per la vittoria del quarto Scudetto non accenna a placarsi e la città ora non aspetta altro che il bus scoperto che sfilerà lunedì pomeriggio. Un’occasione davvero speciale per i sostenitori dai cuori azzurri per dire grazie a una squadra che si è resa protagonista di un’impresa epica, quasi impensabile all’inizio dell’annata in questione.

Ora, però, la mente dei tifosi, festeggiamenti a parte, è già proiettata verso il futuro, con il calciomercato entrato nel vivo ancor prima della conclusione della stagione dei partenopei. In attesa di scoprire quale sarà il futuro di Antonio Conte, gli azzurri sono a un passo per Kevin De Bruyne: un colpo di assoluto livello che, stando a quanto si evince dalle dichiarazioni nelle ultime ore da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, potrebbe non essere l’unico. Non è affatto un mistero che gli azzurri sono a caccia anche di un colpo in attacco: a tal riguardo, spunta la rivelazione da parte del giornalista esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, che sembra spegnere una trattativa che avrebbe sicuramente dell’incredibile.

Calciomercato SSC Napoli, Pedullà: “Vlahovic? Non può essere una traccia”

Secondo Alfredo Pedullà, Dusan Vlahovic non può essere una pista di calciomercato plausibile per la SSC Napoli in vista della sessione estiva ormai alle porte.

Di seguito, quanto svelato dalla medesima fonte sul sito ufficiale:

“Dusan Vlahovic lascerà la Juve a fine stagione, ha un contratto in scadenza tra poco più di un anno (30 giugno 2026), ma non può essere sicuramente una traccia per il Napoli. I motivi sono tanti, compreso quello contrattuale, non dimentichiamo che l’attaccante serbo ha un ingaggio di circa 12 milioni. Ma ci sono altre spiegazioni, non ultima quella che chiama in causa Allegri, promesso sposo del Napoli in caso di addio di Conte, l’allenatore che ha già avuto Vlahovic alla Juve dentro un rapporto ondivago”.

Possibili due colpi in attacco: la situazione

Il Napoli potrebbe puntare a due attaccanti nella prossima estate in sede di calciomercato: Alfredo Pedullà continua a insistere sul nome di Jonathan David, quest’ultimo corteggiato in maniera serrata anche dalla Juventus.

Occhio, però, anche ai nomi di Bonny e Lucca, senza dimenticare i due nomi svelati dallo stesso Pedullà negli ultimi giorni, ossia Francesco Pio Esposito e Zaccagni.