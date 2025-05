Lukaku incorona Billing: il gesto durante la festa Scudetto è speciale – VIDEO

Gesto speciale da parte di Romelu Lukaku nei confronti di Philip Billing, protagonista di una rete molto importante nella lotta per lo Scudetto.

Il Napoli è riuscito a portarsi a casa il quarto Scudetto grazie a un gruppo davvero speciale. Il lavoro di Antonio Conte è stato egregio anche sotto questo punto di vista, con un gruppo che ha fatto la storia e ha scritto una pagina davvero importante.

A dimostrarlo è anche il gesto pubblicato dalla SSC Napoli in questi minuti sui propri canali ufficiali da parte di Romelu Lukaku, un calciatore fortemente voluto da Conte per il suo primo anno all’ombra del Vesuvio. In particolare, Big Rom ha tenuto a ringraziare Philip Billing nel corso dei festeggiamenti che si sono susseguiti subito dopo il fischio finale della sfida tra il Napoli e il Cagliari, che ha consegnato a un intero popolo una gioia impareggiabile.

News SSC Napoli, il gesto super di Lukaku per Billing

Le immagini pubblicate dalla SSC Napoli in queste ore spiegano quale sia stato l’ingrediente principale per gli azzurri: una coesione che è stato il fattore decisivo ai fini della vittoria dello Scudetto.

Queste le immagini che in questi istanti stanno divenendo virali: