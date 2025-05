“Il Napoli ci riprova per Garnacho”: che bomba dall’Inghilterra, spunta anche un indizio

Garnacho è stato il nome più discusso durante la finestra di calciomercato dello scorso gennaio in casa Napoli. Ora, a circa sei mesi di distanza, la pista potrebbe riaccendersi.

Alejandro Garnacho è stato un profilo molto attenzionato dal Napoli e dal suo staff di calciomercato, guidato da Giovanni Manna. Durante il mercato di gennaio, con la partenza di Kvaratskhelia, l’argentino del Manchester United era stato scelto come sostituto ideale per rinforzare le corsie offensive azzurre. Ora, con una nuova stagione da programmare, ci potrebbe essere un nuovo contatto importante tra le parti.

Il Napoli pesca dall’Inghilterra: non solo KDB, tutto su Garnacho

Come rivelato dal giornale britannico The Telegraph, Alejandro Garnacho è tornato prepotentemente sulla lista dei desideri del Napoli, che è sul punto di concludere un’operazione super dalla Premier League con il possibile ingaggio di Kevin De Bruyne a parametro zero.

A gennaio l’operazione non era andata in porto per via del rifiuto del Manchester United: ora, però, la situazione è cambiata. Non è escluso che Garnacho non possa rientrare più nei piani di Ruben Amorim, che lo ha “scaricato” in occasione della finale di Europa League, concedendo lui pochissimi minuti. Per quanto riguarda la richiesta economica e l’ambizione della piazza, ora il Napoli potrà provarci sul serio grazie agli introiti economici della Champions League e grazie al prestigio acquisito con la vittoria dello Scudetto.

Garnacho esprime il proprio gradimento sui social: McTominay fa da tramite!

Alejandro Garnacho non ha mai chiuso nettamente la porta al Napoli: anche a gennaio il gradimento del giocatore non è stato affatto negato, ma l’ultima parola del club proprietario del cartellino ha avuto la meglio. Ora, però, il matrimonio tra le parti potrebbe concretizzarsi. Chissà, magari con la complicità di Scott McTominay.

Lo scozzese, trasferitosi la scorsa estate proprio dal Manchester United, è diventato un eroe in questa stagione azzurra. Pertanto, il suo consiglio potrebbe risultare fondamentale per il giocatore albiceleste, con il quale ha un ottimo rapporto d’amicizia. A testimonianza di ciò, Garnacho ha commentato il post su Instagram di McTominay intendo a celebrare la vittoria del campionato con una semplice frase capace di far sognare i fan: “Lo hai meritato fratello” (accompagnato da una corona a simboleggiare il suo dominio in Serie A). Semplice messaggio d’affetto o indizio di apprezzamento verso la piazza napoletana?

Intanto, anche nel pomeriggio arriva una scelta che è eloquente circa la posizione di Garnacho in casa United: l’argentino, insieme a Onana, è stato escluso dai convocati per la sfida odierna contro l’Aston Villa.