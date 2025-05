Il Barcellona vuole strapparlo al Napoli: l’assalto dei catalani può cambiare tutto

Colpo di scena di mercato che arriva in queste ore dalla Spagna: il Barcellona vuole strappare direttamente un giocatore al Napoli.

Il Napoli si gode la festa con la sua città, esplosa di gioia non appena è divenuto ufficiale l’arrivo del quarto Scudetto della storia del club azzurro. Ora i tifosi attendono fortemente la sfilata del bus scoperto, che è previsto per il pomeriggio di lunedì (si dovrebbe partire alle ore 15:00). La città tutta vuole rendere omaggio a una squadra che è riuscita a portarsi a casa un successo che resterà sempre nei cuori dei tifosi napoletani.

Frattanto, però, tiene banco anche il futuro, con il calciomercato che già sta facendo discutere l’intera piazza, in attesa di capire ciò che ne sarà del futuro di Antonio Conte. Sono in ogni caso tanti i nomi accostati al club partenopeo, che presto dovrà sciogliere le riserve anche su alcuni calciatori che ora ha già a disposizione. Come nel caso di Alex Meret, il cui rinnovo di contratto non è ancora arrivato: dalla Spagna, spunta un accostamento che lascia aperta la porta a colpi di scena. Stando a quanto appreso dal Mundo Deportivo, gli azzurri avrebbero messo nel mirino Joan Garcia, estremo difensore dell’Espanyol. Tuttavia, su di lui si sarebbe catapultato anche il Barcellona.

Mercato Napoli, il Barça su Joan Garcia: è stato accostato anche agli azzurri

Il Napoli, così come si evince anche dall’interesse per Vanja Milinkovic – Savic, è a caccia di un portiere in vista della prossima stagione, a prescindere evidentemente da ciò che ne sarà del destino di Alex Meret.

Secondo il Mundo Deportivo, il Napoli, oltre al Bayer Leverkusen, avrebbe richiesto informazioni su Joan Garcia, estremo difensore dell’Espanyol. Ma il portiere, classe 2001, è finito nel mirino anche del Barcellona. Quest’ultimo, vorrebbe anticipare una concorrenza che annovera pretendenti importanti, come anche l’Aston Villa, l’Arsenal e il Bournemouth.