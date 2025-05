Napoli-Virtus Entella, finale playoff per la promozione in Primavera 1: dove si gioca

Il Napoli affronterà la Virtus Entella nella finale playoff per la promozione in Primavera 1: ecco quando e dove si giocherà la partita

Con un po’ di sorpresa, gli Azzurrini hanno battuto in trasferta il Como in semifinale di Primavera 2 per il salto di categoria tanto sperato dal Napoli di mister Rocco. La doppietta di Borriello ha permesso alla squadra di conquistare un pass importantissimo.

L’altra sfida tra Ascoli e Virtus Entella, dopo l’1-1 ai tempi regolamentari, è terminata ai calci di rigore, dove si sono imposti gli ospiti per 5-3. E così, la squadra di Genova ha conquistato la possibilità di salire nella massima categoria del settore giovanile, ma tutto dipenderà dall’ultimo atto con il Napoli.

La finale playoff, ancora da calendarizzare, si dovrebbe disputare sabato 31 maggio allo stadio Piccolo di Cercola. Infatti, il Napoli ha la chance di giocarsi l’atto finale proprio tra le mura amiche. Un’occasione irripetibile da non sciupare. Il Napoli Primavera merita quest’occasione, nella stagione del suo ritorno in Youth League.