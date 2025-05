Maglia Scudetto Napoli, in vendita la t-shirt celebrativa: costo e dettagli

In questi minuti è apparsa sul sito ufficiale della Società Sportiva Calcio Napoli la t-shirt celebrativa per la vittoria del terzo Scudetto.

In casa Napoli c’è grande entusiasmo per la vittoria del quarto Scudetto: il 2-0 contro il Cagliari di venerdì sera ha letteralmente mandato in visibilio una città intera, che è tornata a gioire a due anni di distanza dall’ultimo successo in Serie A.

Un traguardo storico che viene celebrato anche dalla società azzurra, che in questi minuti ha messo in vendita la t-shirt celebrativa al costo di 30 euro. La maglia è disponibile fin da subito per l’acquisto, anche se – così come si apprende dal sito del club – le spedizioni potrebbero subire dei ritardi a causa dell’elevato numero di richieste.

Tra i tifosi, è già a caccia di un cimelio che è il simbolo di un evento dalla portata storica per tutti i cuori azzurri.