Festa Scudetto Napoli, spunta il bilancio del 118: tutti i numeri

Una nottata di grande festa a Napoli per la conquista del quarto Scudetto: in queste ore arriva il bilancio da parte dei soccorsi intervenuti nella scorsa notte.

Una notte che è entrata di diritto nella storia del Napoli e dei suoi tifosi. Gli azzurri si sono portati a casa lo Scudetto, il quarto in novantanove anni di storia. Un successo davvero straordinario per i partenopei che, nel segno di Antonio Conte, oltre che dei due uomini simbolo Scott McTominay e Romelu Lukaku, sono riusciti a laurearsi campioni d’Italia dopo appena due anni di distanza dall’ultimo successo in Serie A.

Una vittoria celebrata alla grande dalla città, che dopo il fischio finale di Napoli – Cagliari (terminata per 2-0 in favore degli uomini di Conte, ndr) si è sciolta in un grandissimo entusiasmo andato in scena tra le strade della città partenopea ma non solo. Tantissime le immagini che sono arrivate dalla provincia, ma anche da diverse città in giro per l’Italia e per il mondo. Intanto, spunta quello che è il bilancio da parte dei soccorsi intervenuti nel corso della notte, che ha visto il grande entusiasmo da parte dei sostenitori di fede azzurra.

Un bilancio tutto sommato contenuto quello che si legge sull’edizione online de Il Mattino, che fa il punto della situazione dopo la notte di grandi festeggiamenti per il successo del Napoli nel campionato di Serie A.

Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte a tal riguardo:

“Otto codici bianchi per lievi stati di alterazione, 32 codici verdi di cui 2 in trasferiti in ospedale ma a bassa urgenza, 5 codici gialli di cui solo 1 trasportato in ospedale ma altrettanti ad accesso diretto in ospedale e nessun codice rosso: è questo il primo bilancio dell’attività dei punti di primo soccorso soccorso health point, dislocati in citta in aggiunta alla tradizionale rete dell emergenza e urgenza legata al 118 in occasione della partite di fine campionato al Maradona tra Ssc Napoli e il Cagliari.



Codici gialli registrati per due episodi nel punto di soccorso di Piazza Mercato, altrettanti a piazza Garibaldi, uno al Maradona stadium di piazzale Tecchio, 3 a piazzale Gabriele D’Annunzio sempre nei pressi dello stadio Maradona.

Per quanto riguarda invece gli accessi diretti in Pronto soccorso i dati racconti dalla centrale operativa territoriale del 118 Asl Napoli 1 registra solo 2 codici verdi e cinque codici gialli rispettivamente, questi ultimi a più elevata urgenza per malori e dolori toracici, all’ospedale del mare, al San Paolo, al Cardarelli e al Cto. Un bollettino che per ora non fa registrare fortunatamente nessun codice rosse in immediato pericolo di vita”.