Festa Scudetto, a Napoli si conta anche una vittima: l’accaduto

La festa Scudetto del Napoli si macchia di un episodio davvero assurdo, che stride sicuramente con il clima di grande festa andato in scena nella notte in città.

A Napoli è clima di grande festa in seguito alla vittoria del quarto Scudetto: grazie alla vittoria contro il Cagliari per 2-0, Antonio Conte può festeggiare un traguardo personale molto importante, regalando una gioia davvero impareggiabile a un intero popolo.

C’è, però, una brutta notizia che macchia questa atmosfera di grande gioia che si respira in queste ore in città e non solo: nella notte dei festeggiamenti spunta anche una vittima, un 47enne, così come si evince dall’edizione online de Il Mattino.

Fatale la festa Scudetto per un uomo di 47 anni, deceduto nella notte all’ospedale Cardarelli in seguito a un incidente stradale.

Di seguito, quanto riportato da Il Mattino:

“Nella notte è morto un uomo di 47 anni al Cardarelli, che è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti in Via Sant’ Ignazio di Loyola per il grave sinistro stradale che ha coinvolto un motociclo condotto dall’uomo. Il tragico episodio si è verificato nel tratto in discesa compreso tra Via dell’Eremo e Largo Cangiani, dove il conducente, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo rovinando al suolo e riportando gravi ferite. Allertato immediatamente il 118, il ferito è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Cardarelli dove un’ora dopo è stato constatato il decesso. Il motociclo è stato posto sotto sequestro e la salma è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria”.