David, la Juve vuole anticipare il Napoli: spunta il colpo di scena

Tra i tanti festeggiamenti per la vittoria dello Scudetto, spunta una novità importante riguardo Jonathan David, obiettivo di mercato degli azzurri sul quale è molto forte anche l’interesse della Juventus.

Di certo questo non è il momento migliore per aprire dibattiti sul calciomercato, visto che si tratta di giorni storici per Napoli e per il pubblico, in visibilio per il quarto Scudetto conquistato. Tuttavia, proprio la vittoria del titolo nazionale, ha messo ulteriormente in mostra il prestigio della piazza partenopea: che sia un fattore a vantaggio dei campani?

David esprime la sua preferenza: Napoli in visibilio

Stando a quanto riportato dall’esperto di mercato Sacha Tavolieri, David e il suo entourage sono piuttosto ottimisti sulla possibilità di trovare presto un accordo con il Napoli. Infatti, i neo Campioni d’Italia sono in cima alla lista delle preferenze del canadese, il quale sembra essere più convinto dalla piazza azzurra rispetto all’alternativa Juventus.

Inoltre, non si tratta di un discorso puramente emotivo: il club di De Laurentiis ha avanzato anche la miglior proposta contrattuale al giocatore, sebbene i bianconeri siano ancora piuttosto attivi e non sembrano intenzionati a mollare la presa.

La Juventus non molla la presa: incontro programmato con l’entourage

A testimonianza della stretta sorveglianza della Juventus, l’esperto Alfredo Pedullà ha segnalato una novità importante: la Juventus ha pianificato un incontro con gli agenti di David per la prossima settimana. Sebbene sia stata evidenziata la posizione di vantaggio del Napoli, al tempo stesso si è messa in luce la volontà dei bianconeri di non mollare la presa.

Nonostante il piano per David, però, l’intreccio tra Napoli e Juventus coinvolge sempre Victor Osimhen: il nigeriano è la priorità del club di Torino, ma serve più di un centravanti per rinforzare il reparto.