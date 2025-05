Campioni non solo in campo, il Napoli ha un altro speciale primato: notizia super per il futuro

Il Napoli ha vinto il suo secondo Scudetto negli ultimi tre anni, confermandosi come uno dei club più prestigiosi del panorama italiano: il dominio, però, prosegue anche fuori dal terreno di gioco.

Con la vittoria dello Scudetto nella giornata di ieri, il Napoli si conferma come una tra le società più solide del panorama calcistico mondiale. Il presidente De Laurentiis ha saputo vincere seguendo una linea molto sostenibile, portando gli azzurri in netto vantaggio sulle altre in un’altra importante classifica.

Napoli club più potente d’Italia? Il Corriere dello Sport ne è sicuro

Il Napoli ha una potenza economica invidiabile in Italia e, in generale, pochi club in Europa vivono una situazione economico-finanziaria altrettanto stabile, essendo l’azienda calcistica del Belpaese con il maggior potere d’acquisto. Il Corriere dello Sport ha approfondito in maniera piuttosto dettagliata il punto di forza degli azzurri, elogiando ampiamente il patron Aurelio De Laurentiis.

Ecco quanto sostenuto a riguardo:

“Il Napoli è con ogni probabilità il club più potente d’Italia. Il suo è un potere all’americana. Basato sul cash e non sulla cuginanza o sulle lobby. Il suo Napoli (De Laurentiis, ndr) è il club italiano che per distacco ha il maggiore potere d’acquisto“

Il lavoro non è finito: gli ambiziosi obiettivi decennali del Napoli

Se sul piano sportivo i risultati recenti sono ampiamente soddisfacenti, con due Scudetti negli ultimi tre anni, sono tanti altri gli aspetti sui quali è necessario un netto cambio di direzione. Lo stesso Corriere dello Sport ha analizzato anche questi aspetti più delicati, lasciando trapelare fiducia nel miglioramento di questi ulteriori fronti: