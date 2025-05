Verso Napoli-Cagliari, confermata la coreografia in Curva B – LA FOTO

In Curva B ci sarà una coreografia speciale nel corso di Napoli – Cagliari: spunta il manifesto con le istruzioni per tutti i tifosi presenti nel settore in questione.

Si avvicina sempre più il fischio d’inizio della sfida di questa sera tra il Napoli e il Cagliari, in programma alle ore 20:45. Un match di vitale importanza per gli uomini di Antonio Conte, considerando che in palio c’è il verdetto Scudetto (clicca qui per tutte le possibili combinazioni).

Nelle scorse ore si era vociferato di una possibile coreografia in Curva B e in questi istanti è arrivata la conferma attraverso il volantino che spiega tutte le istruzioni da seguire. Si attende, dunque, di capire quale sarà la coreografia preparata dai sostenitori partenopei, con la speranza che la medesima possa dare un’enorme carica ai giocatori che scenderanno in campo.