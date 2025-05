Raspadori e McTominay: “Coroniamo un sogno, ecco cosa non dimenticheremo mai”

Napoli Cagliari 2-0: ecco le parole di Giacomo Raspadori e Scott McTominay nel post partita.

23 maggio 2025: è questa la nuova data entrerà nel cuore dei tifosi partenopei. Il Napoli di Antonio Conte ha vinto il quarto scudetto della sua storia ed i calciatori azzurri hanno mostrato tutta la propria felicità per il risultato raggiunto.

Ai microfoni di Dazn, Giacomo Raspadori e Scott McTominay hanno rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita.

Scott McTominay ha parlato della stagione svolta e del risultato raggiunto:

“Sono senza parole, sono molto orgoglioso. Difficile descrivere queste emozioni. I tifosi mi hanno dato tutti.

MVP? Davvero contento, c’è tanta energia dal pubblico e ho dato tutto quest’anno.

Italiano? Per me è più facile parlare in inglese. Conosco qualcosina ma per ora preferisco parlare in inglese”.