Piazza Plebiscito: tifosi già in coda, la voce dei tifosi del Napoli – VIDEO

Entusiasmo super contagioso anche a piazza Plebiscito: ecco sta succedendo nel cuore della città di Napoli.

Il fischio d’inizio di Napoli – Cagliari è previsto per le ore 20:45 di questa sera, ma in città e in provincia è già scoppiata l’entusiasmo. Le immagini che arrivano in questo pomeriggio dallo stadio Diego Armando Maradona (clicca qui per vedere il video) spiegano tutta la grande voglia da parte dei sostenitori azzurri di festeggiare. Servono, però, i tre punti contro il Cagliari per fare in modo che si dia il via alla festa.

News Napoli calcio, scoppia l’entusiasmo anche a Secondigliano: cosa sta succedendo

Fervono i preparativi anche a piazza Plebiscito, che potrebbe essere il cuore della festa in caso di vittoria matematica dello Scudetto.

Queste le immagini che testimoniano quanto sta accadendo in questi istanti: