Peppe Iodice scatenato: quello che succede con i tifosi è incredibile! – VIDEO

Il comico Peppe Iodice è apparso a Fuorigrotta, dove si è lasciato andare a un gesto tutto da ridere in attesa del fischio d’inizio di Napoli – Cagliari.

Cresce sempre più l’attesa del fischio d’inizio della sfida tra Napoli e Cagliari, da cui uscirà il verdetto definitivo della lotta Scudetto. Sempre in serata, l’Inter affronterà il Como in trasferta e l’obiettivo di Antonio Conte e i suoi uomini è quello di portare a casa comunque i tre punti, che varrebbero il successo in Serie A.

Intanto, a Fuorigrotta è già scattata la febbre Scudetto: le immagini che arrivano dall’esterno dello stadio Diego Armando Maradona sono straordinarie. Spunta, tra i vari tifosi presenti, anche il comico Peppe Iodice che si lascia andare a un coro con i tifosi del Napoli. Queste le immagini che in questi minuti stanno divenendo virali sul web: