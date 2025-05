“Non è ancora finita”, l’annuncio scuote il Napoli: la provocazione arriva da Cagliari!

Il Napoli è pronto a festeggiare lo Scudetto dopo il match contro il Cagliari, ma i sardi potrebbero avere idee ben diverse in vista della sfida.

Venerdì 23 maggio potrebbe diventare una data che resterà per sempre nella storia. Il Napoli, dopo soli due anni, è tornato a giocarsi lo Scudetto ed ora è ad un passo dal tricolore. Gli azzurri, dopo il pareggio contro il Parma in trasferta, sono “costretti” a vincere al Maradona contro i Cagliari. D’altra parte, però, i sardi hanno delle idee ben diverse a riguardo e son pronti a rovinare i piani della squadra di Conte.

Piccoli lancia la sfida al Napoli: “Manca una partita…”

Napoli-Cagliari non sarà affatto una sfida come tutte le altre. Gli azzurri hanno la possibilità di conquistare il tricolore, motivo per il quale al Maradona ci sarà il pubblico delle grandissime occasioni. Di fronte, però, ci sarà un avversario tutt’altro che banale: il Cagliari di Davide Nicola. Sebbene i sardi abbiano già raggiunto la salvezza, la squadra sembrerebbe pronta a dare tutto anche nell’ultimo match.

A tal proposito, Roberto Piccoli, nonché attaccante del Cagliari ha rilasciato alcune dichiarazioni a “La Gazzetta dello Sport” analizzando la sua stagione e l’ultimo impegno contro il Napoli. Il calciatore è stato uno dei protagonisti negli ultimi mesi, motivo per il quale proverà a ripetersi al Maradona. Di seguito le sue parole.

“Tutto è cominciato il 12 agosto in Coppia italia, feci due gol alla Carrarese. Quel cerchio non si è ancora chiuso perché manca l’ultima partita ed io voglio dare tutto fino alla fine”.

Parole, quindi, che accendono ancor più la sfida tra Napoli e Cagliari. Questa sera sarà molto curioso vedere la reazione del calciatore quando assaporerà il clima infuocato previsto allo stadio Diego Armando Maradona.