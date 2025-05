Napoli in attesa, spettacolo ai Quartieri Spagnoli: il VIDEO dal largo Maradona

Napoli si è colorata di azzurro per una notte che potrebbe scrivere una pagina splendida per la storia del club partenopeo: emozionanti le immagini che arrivano dai Quartieri Spagnoli.

Attesa e tensione in casa Napoli per la sfida contro il Cagliari. La posta in palio, neanche a dirlo, è altissima, con gli azzurri che potrebbero mettere le mani sul quarto Tricolore della propria storia. Serviranno, però, i tre punti contro la squadra sarda per evitare di fare calcoli sull’Inter, che a sua volta scenderà in campo contro il Como (in contemporanea con il match dello stadio Diego Armando Maradona, ndr).

Intanto, in città l’entusiasmo è travolgente, anche se la scaramanzia non manca affatto, considerando che il traguardo va ancora conquistato sul campo. In ogni caso, le immagini che arrivano in questi istanti dal Largo Maradona sono davvero emozionanti e mettono la pelle d’oca a tutti i cuori azzurri.

Verso Napoli – Cagliari, grande entusiasmo davanti al Murales di Maradona

Grande folla al Largo Maradona – nei Quartieri Spagnoli -, dove tantissimi tifosi stanno andando in pellegrinaggio in queste ore, in attesa del fischio d’inizio della sfida tra il Napoli e il Cagliari.

Queste le immagini che testimoniano il grande colpo d’occhio che c’è nel cuore della città partenopea in questo pomeriggio di grande attesa: