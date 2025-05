Napoli-Cagliari, Neres o Raspadori dal 1′? Le ultime sulla formazione

Cresce l’attesa in casa Napoli per la sfida contro il Cagliari, che questa sera potrebbe consegnare alla squadra di Antonio Conte il quarto Tricolore della storia azzurra.

Un’attesa spasmodica che si respira in città per il fischio d’inizio di Napoli – Cagliari, il match che deciderà – così come detto da Antonio Conte nella conferenza stampa di giovedì pomeriggio – se la stagione sarà ottima o superlativa. In ballo c’è un matchpoint Scudetto fin troppo invitante per i partenopei, che in caso di vittoria accoglierebbero la conquista del quarto titolo della propria storia in Serie A.

Sempre nel pomeriggio di giovedì, Antonio Conte ha svelato che non ci saranno novità dall’infermeria. Juan Jesus, Buongiorno e Lobotka dovrebbero dunque non essere disponibili per la sfida di questa sera, ma ci sono pochi dubbi circa la loro vicinanza assoluta alla squadra. Frattanto, tornando al campo, tiene banco la questione legata al ballottaggio tra David Neres e Giacomo Raspadori. Valutazione che si appella anche a quello che potrebbe essere il modulo che l’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana su cui deciderà di puntare.

Verso Napoli – Cagliari: si va verso la conferma del 4-4-2

In queste ultimissime ore che separano un’intera città dalla sfida tra Napoli e Cagliari, si cerca di fare chiarezza in merito alle scelte di Antonio Conte, che non sarà in panchina questa sera per la squalifica rimediata in occasione dell’ultimo match del campionato di Serie A contro il Parma.

Chi scenderà in campo, dal primo minuto, tra Giacomo Raspadori e David Neres? Le ultimissime vedono il numero 81 favorito sul brasiliano, che resta comunque un’opzione utile eventualmente a gara in corso, soprattutto nel caso in cui la partita non dovesse sbloccarsi nell’immediato.

In tal caso, si andrà dunque con ogni probabilità con il 4-4-2, con Raspadori al fianco di Romelu Lukaku e con Billy Gilmour che prenderà il posto di Stanislav Lobotka. In difesa, spazio alla linea composta da capitan Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera e Spinazzola.

Raspadori o Neres? L’indizio sulla scelta

Come detto, Giacomo Raspadori è attualmente in vantaggio per una maglia da titolare per la sfida Napoli – Cagliari.

D’altronde, un indizio lo ha lanciato lo stesso Antonio Conte nella conferenza stampa di vigilia, chiarendo che chi ha giocato ha qualcosa in meno dal punto di vista fisico rispetto a chi ha potuto giocare di più nelle ultime settimane.