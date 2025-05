Manna: “A Napoli si prova qualcosa di incredibile. Vogliamo rendere orgogliosi i tifosi”, poi l’annuncio su De Bruyne

Serie A, Napoli-Cagliari: ecco le dichiarazioni del direttore sportivo prima dell’inizio del match scudetto.

Manca ormai pochissimo all’inizio di Napoli-Cagliari con gli azzurri che avranno l’obbligo di vincere la gara e scrivere una nuova pagina di storia due anni dopo l’impresa riuscita a Luciano Spalletti. Mister Antonio Conte, infatti, è chiamato, anche se dalla tribuna, a sostenere i propri ragazzi nel corso dell’importantissimo match.

Prima del fischio d’inizio, Giovanni Manna ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

Rispetto alle emozioni che tutto l’ambiente sta provando:

“ In questa città si può provare qualcosa di incredibile . Siamo tutti parte di un ingranaggio che sta funzionando alla perfezione. Siamo molto emozionati, anch’io personalmente . Noi vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi come fatto nel corso della stagione”.

Su De Bruyne e il mercato:

“Non c’è una cosa in particolare che mi rende orgoglioso. Basta essere sereni e fare le cose con criterio. In estate abbiamo lavorato bene, un po’ meno a gennaio ma la squadra ha risposto bene. De Bruyne ci piace, ma oggi non parliamo di mercato anche perché non siamo i soli sul giocatore ”.

Riguardo a come ha vissuto l’ultima notte in vista del delicatissimo match contro il Cagliari:

“Ho usato qualcosa per dormire per anestetizzare la nottata. Dobbiamo goderci il tutto, ma sapendo che non sarà affatto semplice come dicono in tanti”.