L’arbitro La Penna arriva al Maradona ma tutti pensano sia De Laurentiis: cosa succede – VIDEO

L’arbitro del match Napoli – Cagliari, La Penna, da poco è arrivato allo stadio Diego Armando Maradona: quanto succede con i tifosi degli azzurri ha dell’incredibile.

Si avvicina sempre di più il fischio d’inizio della sfida tra il Napoli e il Cagliari, il cui fischio d’inizio è in programma per le ore 20:45. Grandissimo entusiasmo a Fuorigrotta ma in tutta la città, così come emerge dalle immagini che stanno circolando in queste ore sui social, a partire già da questa mattina.

All’esterno dello stadio Diego Armando Maradona c’è una marea di tifosi azzurri impressionante, regalando un colpo d’occhio magnifico quando manca ormai poco all’inizio della sfida di questa sera (il fischio d’inizio è in programma per le ore 20:45). Incredibile quanto è accaduto con l’arrivo a Fuorigrotta di Federico La Penna, che dirigerà l’incontro di questa sera tra azzurri e rossoblu.

Verso Napoli – Cagliari, delirio al Maradona: cos’è successo con La Penna

Stanno divenendo virali in queste istanti le immagini dell’arrivo del direttore di gara di questa sera, Federico La Penna.

Inizialmente, l’arrivo del van aveva ingannato i tifosi, che pensavano si trattasse del presidente Aurelio De Laurentiis. Queste le immagini di quanto accaduto: