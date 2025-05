FOTO – Napoli Cagliari, coreografia da brividi al Maradona: che attesa per il match scudetto!

E’ cominciata da pochi minuti la sfida di campionato tra Napoli e Cagliari e gli azzurri vogliono chiudere la pratica scudetto.

Comincia l’ultimo turno di serie A che vede protagonista in questo entusiasmante clima Inter e Napoli con gli azzurri impegnati in casa contro il Cagliari e a 3 punti dal quarto storico scudetto. Tolti gli assenti per infortunio Conte ha schierato la formazione tipo per queste ultime giornate di campionato e punta a fare la storia. Ma intanto sugli spalti i tifosi già stanno emozionando.

La Curva A del club azzurro ha pubblicato una splendida coreografia prima della sfida, uno scatto che ci ricorda come nasce questa passione e un testa a testa meraviglioso che terminerà dopo questi 90 minuti. Insomma brividi fin da prima del match del Maradona.

Napoli Cagliari, lo scatto è stupefacente

Una bellissima immagine, due bambini che duellano e giocano insieme, uno con la maglia dell’Inter e l’altro con la maglia del Napoli, un bellissimo testa a testa che è durato per tutta la stagione e che i tifosi ora sperano si concludano nel migliore dei modi per i colori azzurri. Insomma davvero brividi al Maradona.

Una foto che rincarna l’essenza del calcio e al Maradona ora si spera si concluda nel migliore dei modi. Il Napoli può tornare campione e il quarto scudetto è davvero ora ad un passo. Napoli è vicina alla storia!