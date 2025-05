Febbre Scudetto, tutto pronto a Scampia: come si presenta piazza Ciro Esposito – VIDEO

Napoli si prepara a una notte che può entrare nella storia del club azzurro: tutto pronto a Scampia per la grande festa.

Senza mettere da parte la scaramanzia, che in città gioca un ruolo davvero non banale, Napoli si prepara alla notte della sfida contro il Cagliari. Basta una vittoria – anche per evitare ogni calcolo su Como – Inter – per scatenare la gioia di un popolo intero, che a due anni di distanza potrebbe festeggiare di nuovo lo Scudetto.

Decine i maxi schermi che saranno installati tra la città di Napoli e i comuni della provincia. Tra le aree dedicate ad accogliere i tifosi azzurri c’è anche piazza Ciro Esposito a Scampia, dove è tutto pronto per la grande notte. Le immagini sono una carezza al cuore e ai sogni di una città intera. Anche nel segno di Ciro, il cui ricordo resta immortale.

Piazza Ciro Esposito si prepara alla grande notte: le immagini

